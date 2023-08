Superare la crisi con lavori utili a tutti Torna il progetto “Diamoci una mano“

Porcari invita le persone a rimboccarsi le maniche per la comunità, facendo qualche lavoretto per il bene pubblico e arrotondando con piccole cifre, massimo 150 euro al mese, il proprio stipendio.

Torna il progetto di responsabilità e partecipazione civica “Diamoci una mano“ che il Comune porta avanti dal 2019. Tante e diverse le attività utili a migliorare la qualità dei luoghi condivisi e la vita della collettività: dal ritinteggiare una panchina imbrattata, alla piccola manutenzione in un parco pubblico, fino all’accoglienza delle persone durante gli eventi organizzati dal Comune: tutti lavori per i quali non sono richieste competenze particolari.

I destinatari dell’iniziativa sono i cittadini con Isee non superiore a 12mila euro l’anno o persone in condizione di fragilità psico-fisica. Il Comune, dopo un avviso pubblico, ha individuato nella Croce Verde di Porcari l’ente che si assumerà il compito di farsi carico delle persone coinvolte nel progetto, accompagnandole nel loro percorso, in collaborazione con l’ufficio lavori pubblici e ambiente. Chi si mette a disposizione avrà un rimborso spese massimo di 150 euro al mese per una durata massima di 6 mesi.

"Il nome stesso del progetto, “Diamoci una mano“ - spiega l’assessore alle Politiche sociali, Michele Adorni - evidenzia la reciprocità, per superare la logica dell’assistenzialismo. Il lavoro è dignità, ma tutti possono trovarsi in momenti difficili, perché viene a mancare proprio il lavoro. Purtroppo negli ultimi anni le situazioni di marginalità sono aumentate. A Porcari vogliamo farci trovare ancora una volta pronti, mentre il governo nazionale taglia i trasferimenti ai Comuni per le politiche sociali. Lo facciamo con una rete forte che motivi un atteggiamento proattivo, di vero e proprio contrasto all’esclusione. Ringrazio i servizi sociali, che ritagliano progetti personalizzati sui bisogni e sulle potenzialità dei cittadini; e ringrazio la Croce Verde per essersi messa a disposizione, confermandosi così un punto di riferimento certo per il nostro paese".

Possono essere coinvolte sia persone che percepiscono sussidi a sostegno del reddito, in carico all’ufficio servizi sociali; persone con fragilità psico-fisiche inserite in un percorso di inclusione; e cittadini che vogliano mettersi a disposizione della comunità in un periodo di inoccupazione, come giovani che non studiano né lavorano. Per partecipare c’è tempo fino al 31 dicembre. Per informazioni telefonare ai numeri 0583.211883 o 0583.211880 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, o al numero 0583.211899 il martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12.