Super-neutrino ‘made in Lucca‘. Arriva l’applauso della Cna

La Cna di Lucca si congratula con la “Galli e Morelli” di Lucca, l’azienda lucchese che si è resa protagonista di una importante collaborazione con il consorzio europeo formato da Italia, Francia e Olanda e che ha portato alla scoperta del “neutrino cosmico”.

"Quanto abbiamo appreso – si legge in una nota di Cna – è una notizia a livello mondiale; dietro questo risultato scientifico c’è anche il grande lavoro della Galli e Morelli srl, impresa socia di Cna Lucca".

Parole di compiacimento, arrivano dal presidente e dal direttore di Cna, rispettivamente Andrea Giannecchini e Damasco Rosi.

"Ci congratuliamo con la società – dichiarano i vertici dell’associazione – un’azienda lucchese altamente specializzata e dinamica che ha fornito quasi tutta la meccanica per la realizzazione di questo imponente rilevatore di neutrini, un’opera che ha visto coinvolti ricercatori, ingegneri e scienziati, italiani e stranieri, grazie alla quale sono giunti a questa scoperta rivoluzionaria nell’ambito della fisica delle particelle".

Prosegue la nota: "La storia della Galli e Morelli ha inizio a Lucca nel 1982 e acquisisce una grande esperienza nella realizzazione di macchinari destinati alla lavorazione di carta e cartone, nella fabbricazione di apparecchiature atte ad operare in condizioni di alto vuoto e nella costruzione e assemblaggio di impianti per uso industriale in senso più ampio".

Ancora Giannecchini e Rosi: "Nel corso degli anni l’azienda accresce le proprie competenze in lavorazioni meccaniche altamente specializzate arrivando a stringere rapporti di collaborazione con numerosi istituti di ricerca e atenei universitari; da oltre 15 anni forniscono il proprio contributo nella progettazione e costruzione di apparati sperimentali destinati alla ricerca nell’ambito della fisica fondamentale".

Per i due dirigenti di Cna, in conclusione, "la competenza unita all’entusiasmo consentono loro di affrontare al meglio ogni nuova sfida e garantire sempre ottimi risultati".

