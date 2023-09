Suoni in Palazzo Pfanner con l’ensemble Romani

Domani sera alle 21, con di Felice Romani Ensemble, ha inizio la XV^ rassegna musicale “Suoni di Lucca in Palazzo Pfanner”, che vedrà protagonisti: alla chitarra, Emiliano Castiglioni, al pianoforte Mariangela Marcone. In programma musiche di J.S. Bach Concerto n. 5 BWV 1056 T. Emiliano Castiglioni, diplomatosi in chitarra presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, prosegue i propri studi musicali presso l’Accademia Musicale di Basilea, conseguendo nel 2001 il prestigioso Solisten diplom. Frequenta contemporaneamente corsi di perfezionamento con chitarristi di fama internazionale. Vincitore di importanti concorsi nazionali ed internazionali di chitarra, successivamente si diploma col massimo dei voti in Didattica della musica e Direzione di Coro presso il Conservatorio di Milano. È docente di chitarra presso il Conservatorio di Terni.

Mariangela Marcone, diplomata in pianoforte al Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova, ha successivamente conseguito la Laurea in Lettere presso l’Università di Genova . Si è esibita in diverse formazioni cameristiche e orchestrali. Ha svolto attività di collaboratrice pianistica ai Corsi Internazionali di Perfezionamento. Al termine dei concerti, come ogni anno sarà offerta a tutti i presenti una degustazione del tipico liquore lucchese “la Biadina di Tista”, gentilmente offerta dalla Farmacia Novelli di Lucca. Ingresso ai concerti 7 euro. Info e prenotazioni a: 389 6666693, 338 6049990, 0583 952155.