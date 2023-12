Suolo pubblico, nuovo round “Serve vera concertazione“

Sulla questione della rimodulazione delle tariffe per il suolo pubblico, a carico di bar e ristoranti, interviene oggi Confesercenti. “L’aumento del suolo pubblico? Una questione da affrontare nelle sedi opportune attraverso lo strumento della concertazione, strumento che non deve essere però la semplice comunicazione delle intenzioni dell’amministrazione comunale. Quando si affronterà l’argomento tariffe saremo pronti a portare avanti le nostre posizioni”. Confesercenti Toscana, con la sua rappresentante lucchese del sindacato pubblici esercizi Fiepet Veronica Pierucci, interviene sull’ipotesi di ritocco delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico.

“Abbiamo avuto una serie di incontri con l’amministrazione comunale fino a questo momento solo per mettere ordine all’attuale regolamento che disciplina l’occupazione di tavolini, sedie ed ombrelloni specialmente nel centro storico – spiega Pierucci -. Un riordino che ci trova favorevoli per mettere un argine ad alcune situazioni fuori controllo che, nei fatti, costituivano una concorrenza sleale nei confronti di quelle attività che si attenevano alle regole. Nell’ultima riunione abbiamo anche affrontato la questione degli arredi dei dehors pronti a presentare nostre proposte di modifica di un

regolamento che sicuramente risulta datato. Crediamo comunque che le regole vadano rispettate e che ci siano controlli, altrimenti i regolamenti restano solo sulla carta”.

Per quanto riguarda l’ipotesi dell’aumento della tariffa del suolo pubblico “non esiste altra sede di discussione che quella della concertazione – conclude la rappresentante lucchese del

sindacato pubblici esercizi Fiepet Veronica Pierucci -. Sede in cui ascoltare in maniera ufficiale le proposte dell’amministrazione comunale e discutere eventuali modifiche o correttivi da parte delle associazioni di categoria“.