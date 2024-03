Suolo pubblico niente deroghe. L’assessore Granucci va avanti “Sono atti esecutivi e concertati“

Il suolo pubblico diventa ring tra amministrazione comunale e Confcommercio che nei giorni scorsi non ha esitato a commentare i rialzi della tariffa come frutto di un “corto circuito“ con “informazioni schizofreniche poi smentite“.

Cosa risponde assessore Paola Granucci?

“Che non c’è mai stata alcuna confusione. Forse sono trapelate notizie non ufficiali durante i tavoli di confronto, poi smentite sì ma dai fatti. Da quelli che sono diventati atti esecutivi, adottati dalla giunta e dal consiglio comunale. E che ovviamente non sono mai cambiati“.

Quindi è da rigettare la proposta di Confcommercio di rinviare l’attuazione delle delibere al 15 novembre?

“E’ impossibile, stiamo parlando appunto di atti esecutivi e su cui, tengo a sottolineare, c’è stata ampia consultazione con tutte le associazioni di categoria interessate. Quindi oltre a Confcommercio anche Consercenti, Cna e Confartigianato“.

Che non hanno protestato, giusto?

“Esatto“.

Però i commercianti avevano già fatto domanda in base alla precedente tariffazione.

“Non è così. In realtà le concessioni scattano con il 15 marzo, quindi sono solo una minoranza quelli che avevano già fatto domanda. E poi c’è sempre la possibilità di rateizzare“.

Dica il vero, cosa ha pensato quando ha letto la presa di posizione di Confcommercio?

“Francamente non sono per alimentare le polemiche. Sono tranquilla di quello che ho fatto. E’ chiaro che certi toni non li condivido e non li ritengo veritieri“.

Le hanno riconosciuto la bontà degli sconti per il suolo pubblico invernale.

“Il 34% per cento non è poca cosa ma è un incentivo giusto per andare in contro alle attività in quel periodo della stagione“.

E ha accolto altre proposte al tavolo con le associazioni di categoria?

“Quasi tutte quelle protocollate. Anzi direi tutte, escluse quelle tecnicamente impossibili. Abbiamo accolto, ad esempio, la gradualità delle multe, e la proposta di estendere a 6 metri – era di 5 – la profondità del suolo pubblico in Anfiteatro in considerazione degli ombrelloni“.

E il cantiere spuntato davanti alle attività di Porta dei Borghi?

“Dispiace ma trattandosi di fondi Pnrr eravamo costretti al rispetto delle tempistiche. L’accesso alle attività è garantito, e cercheremo di migliorarlo via via che i lavori procedono come ho spiegato ai commercianti della zona che comunque potranno mettere la cartellonistica per indicare i percorsi di ingresso alle proprie attività“.

Parlando di cantieri c’è anche quello, slittato a aprile, di Piazza del Giglio.

“Incontrerò gli imprenditori della piazza lunedì e insieme cercheremo la soluzione“.

Laura Sartini