Suolo pubblico, arriva la conferma. Si va verso il ritocco della tariffa

Suolo pubblico, arriva la conferma che il Comune sta valutando eventuali modifiche alle tariffe. Dopo alcune indiscrezioni stampa e una nota di Confcommercio, ecco ora la precisazione ufficiale dell’amministrazione Pardini che, rispetto alla tassa sul suolo pubblico (COSAP), conferma che, come già annunciato dallo stesso sindaco, è in corso una valutazione di rimodulazione della stessa tassa in alcune aree del centro storico.

Alla base della decisione di modificare le tariffe, ferme dal 2018, quando arrivò un rincaro record, la considerazione del grande impegno profuso nelle attività culturali e turistiche che hanno portato concreti e tangibili benefici alle attività commerciali di queste zone.

"Per procedere ad una valutazione più completa sulla rimodulazione della tassa - si legge in una nota - le cui tariffe sono invariate dal 2018, sarà tuttavia necessaria un’ulteriore e approfondita concertazione con le categorie, che proseguirà nei primi mesi del nuovo anno. L’amministrazione sottolinea inoltre che, a differenza di quello che potrebbe trasparire dal comunicato sopracitato (di Confcommercio, ndr), non c’è stata nessuna smentita alla linea annunciata dall’assessore di riferimento Paola Granucci, che fin dall’insediamento di questa amministrazione ha condotto e coordinato un prezioso ed apprezzato lavoro di confronto con tutte le associazioni di categoria cittadine, che proseguirà nel percorso coerente e trasparente condiviso con il sindaco Pardini e tutta la giunta".