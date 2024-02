Suolo pubblico, accordo vicino. Rincari dal 30 al 100 per cento

Proseguono, secondo le indiscrezioni con buona possibilità di arrivare a un punto di equilibrio, gli incontri le modifiche al regolamento per la concessione del suolo pubblico a favore di bar e ristoranti. Il tavolo che vede di fronte il Comune di Lucca e tutte le associazioni di categoria, con l’eccezione agli ultimi incontri di Confesercenti, sta provando a sbrogliare una matassa piuttosto intricata e che vede almeno tre aree di intervento: il costo del suolo pubblico, gli arredi e le relative sanzioni in caso di violazioni al regolamento stesso.

L’assessore Paola Granucci da tempo aveva promesso di mettere mano alla materia, a cominciare dal ritocco delle tariffe ferme in realtà da non molti anni, considerando anche i due anni di drammatica riduzione delle attività a causa della pandemia. Ma la scelta dell’amministrazione comunale è quella di ritoccarle comunque ora, in virtù degli investimenti fatti in termini di pubblicità alla città e del conseguente maggiore afflusso di visitatori, destinato chiaramente a produrre ulteriori redditi a beneficio di alcune categorie commerciali.

Il rincaro, secondo quanto filtra, sarebbe in percentuali che vanno dal 30 a quasi il 100 per cento, in relazione alle aree dove insistono le attività e alla loro maggiore o minore centralità. La questione delle tariffe, con il dialogo che è ancora aperto con le categorie per ritoccare le cifre, si intreccia da vicino con quella degli arredi, sia per quanto riguarda i tipi di materiali da utilizzare, sia per la possibilità, chiesta a gran voce da molte attività, di poter collocare delle pedane in grado di garantire introiti anche con la pioggia.

Questa seconda questione, va da sé, dovrà trovare una formula che contemperi le richieste che sull’argomento arriveranno dalla Sovrintendenza e inevitabilmente i tempi potranno essere più lunghi. Infine, l’entità delle multe per le eventuali (ma non rare) violazioni: sarebbe molto vicina una soluzione condivisa anche su questa materia che, senza una adeguata disciplina e soprattutto controllo, finisce per creare evidenti problemi di impatto nelle zone a maggior vocazione turistica. Il puzzle, comunque, inizierebbe a comporsi.

Fabrizio Vincenti