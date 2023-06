Summer School in Diritto del Lavoro, al via la nuova edizione

È tutto pronto per la nuova edizione della Summer School in diritto del lavoro, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera. Il corso di alta formazione si terrà da oggi al 1° luglio nella Casa diocesana di Arliano: il tema scelto quest’anno riguarda il diritto sociale europeo, tra evoluzione legislativa e sviluppi giurisprudenziali. “Dal diritto dell’Unione Europea alle nuove frontiere sulle discriminazioni, dai contratti atipici alla prova delle Corti fino a un approfondimento sulle ultime tendenze della legislazione europea”: questo il titolo della scuola, che si articolerà in quattro moduli, ognuno dei quali ha come obiettivo quello di offrire il punto di vista di un docente universitario, di un avvocato e di un magistrato. Domani alle 21 alla Casa diocesana di Arliano, spettacolo di e con Elisabetta Salvatori dal titolo “Piccolo come le stelle – Vita di Giacomo Puccini”, a ingresso libero.