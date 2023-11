“Summer“, nuovo sponsor. Siglata l’intesa con U-Boat

Annunciata la collaborazione tra Lucca Summer Festival e l’azienda lucchese U-Boat di Italo Fontana. Il festival e lo storico marchio di orologi hanno siglato l’accordo per la prossima edizione del Lucca Summer Festival che li vedrà coinvolti in una nuova partnership di grande livello.

Il connubio tra il brand lucchese e Lucca Summer Festival è il proseguimento di un rapporto iniziato lo scorso anno con la realizzazione da parte di U-Boat di un orologio in edizione speciale per celebrare il 25° anniversario della manifestazione. Il marchio di Fontana sarà presente nei luoghi del Festival anche durante i giorni del suo svolgimento a partire dall’8 giugno quando la popstar britannica Ed Sheeran darà il via alla manifestazione sugli spalti delle Mura.

“È un grande onore per noi collaborare con un’eccellenza così significativa nel territorio come lo è U-Boat. Due grandi realtà che si incontrano e collaborano per la città e per il progetto Lucca Summer Festival rappresentano un importante esempio di sostegno reciproco e della città.” ha commentato Mimmo D’Alessandro, amministratore delegato della D’Alessandro e Galli e padre fondatore del Lucca Summer Festival.

“Sono felice che dopo tanto tempo i nostri due mondi riescano finalmente a incontrarsi e collaborare. Per me è sempre stato un orgoglio che la città di Lucca ospitasse una manifestazione tanto importante come Lucca Summer Festival; entrambe le realtà hanno una portata internazionale, e questo è sicuramente il punto d’incontro tra U-Boat e LSF che fa di questo accordo un’occasione unica per affermare il made in Italy anche fuori i confini nazionali”, sono le parole invece di Italo Fontana, patron di U-Boat. La firma durante una cena conviviale a Villa Cheli alla presenza dell’assessore al turismo Remo Santini.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi annunci per il cartellone del Lucca Summer Festival che per ora vede già protagonisti Rod Stewart e Calcutta in Piazza Napoleone (vicini al tuitto esaurito) ed Ed Sheeran sugli spalti delle Mura, con due date da 40mila spettatori ciascuna, prossime entrambe al sold out.