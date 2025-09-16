Summer Festival, Jamiroquai il 4 luglio

Da un’estate all’altra, appena archiviata con grande successo l’edizione 2025, Lucca Summer Festival apre già il sipario sul 2026 con il primo annuncio ufficiale: Jamiroquai, una delle band più iconiche della scena mondiale, sarà protagonista sul palco dell’area delle Mura storiche sabato 4 luglio, per l’unica data italiana del suo tour.

Il primo dei tanti nomi che saranno protagonisti del Festival 2026 ha certamente segnato la storia della musica contemporanea. Guidati dal carismatico Jay Kay, i Jamiroquai (foto), a partire dai primi anni Novanta, hanno saputo, nel momento forse più creativo del movimento musicale britannico, creare un sound unico e riconoscibile, mescolando funk, soul e acid jazz in una formula che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e hit intramontabili come “Virtual Insanity“, “Cosmic Girl“ e “Deeper Underground“, i Jamiroquai sono sinonimo di energia, groove e spettacolo. Per i Jamiroquai si tratterà della quarta presenza al Summer, dopo quelle del 2002, del 2005 e del 2011, sempre premiate dal pubblico nella tradizionale location di piazza Napoleone.

Dopo quindici anni di assenza, stavolta Jay e band calcheranno il glorioso palco degli spalti delle Mura per un unico concerto italiano, che si annuncia già come uno degli eventi più significativi della prossima estate e che richiamerà a Lucca fan da tutta l’Italia e non solo, che si ritroveranno ancora una volta sotto il palco per ballare, cantare e divertirsi ai ritmi irresistibili della band.

Di Jay Kay sono ormai leggendarie le sue passioni per le automobili veloci e per i cappelli. Nessuno sa esattamente quante auto possiede, ma tra queste spiccano diverse Ferrari, tra le quali una in un colore verde brillante in versione unica al mondo. Quanto ai cappelli, di qualsiasi tipo, Jay non rinuncia mai a indossarli e ne ha a disposizione una quantità sterminata.