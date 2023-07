Stasera al Summer il rap di Lil Nas X. Venerdì “tutto esaurito“ per Zalone

Lucca, 20 luglio 2023 – Stasera al Summer, in piazza Napoleone, a partire dalle 21.30, il grande spettacolo di Lil Nas X, artista statunitense assolutamente fuori dagli schemi. Icona della musica ma anche della moda, grazie ai suoi incredibili look, il poliedrico artista americano nella sua musica e nei suoi live, pieni di effetti, coreografie e videoclip, canta la libertà sessuale, annullando tutti gli stereotipi machisti dell’hip hop, a partire dal suo “coming out“ del 2019, appena affacciatosi alla notorietà mondiale.

Lil Nas X ha sconvolto il mondo della musica fin dal suo esordio: il suo primo singolo con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road (2019)“, è subito una hit e diventa il singolo rimasto per più settimane al #1 nella storia della classifica Billboard Hot 100, superando il record di Mariah Carey.

In un solo anno ha scalato tutte le classifiche e abbattuto ogni record: riconosciuto da “Billboard“ come fenomeno internazionale, è apparso sul “Time“ tra le “25 persone più influenti del web” e nel 2019 è stato incluso nella classifica “21 Under 21” di “Billboard“ dedicata ai migliori artisti under 21 e nel 2020 nella prestigiosa lista “Under 30” di “Forbes“, dedicata ai giovani talenti più innovativi.

Dopo il grande successo dell’Ep 7 (2019), nel 2021 pubblica l’attesissimo album d’esordio “Montero“ anticipato dal singolo multiplatino “Montero (Call Me Be Your Name)“, un inno “queer“ che ha provocato un acceso dialogo in tutto il mondo. L’album, che ospita artisti del calibro di Elton John, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, Doja Cat, e Jack Harlow, è subito acclamato dalla critica internazionale. Costellato di hit come “Industry Baby“ feat. Jack Harlow e “That’s What I Want“, il disco è nominato ai Grammy ed è certificato platino in Italia. Il suo singolo “Star Walkin’ (2022)“, certificato oro, è l’inno ufficiale di “League Of Legends“, il più importante gioco online per pc al mondo.

E domani, l’ennesimo “sold out“ di questa edizione del Summer per Checco Zalone e il suo spettacolo “Amore + Iva“: il comico, attore e regista si esibirà davanti a 6mila persone. Zalone si inserisce nel solco di una tradizione che ha visto sul palco lucchese Fiorello, Enrico Brignano, Alessandro Siani e il trio Conti-Pieraccioni-Panariello.

Paolo Ceragioli