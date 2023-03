“Sullo smog lucchese Regione fa scaricabarile su sindaci e cittadini“

“Sul delicato tema inerente alla pessima qualità dell’aria nella Piana lucchese, sono già più volte intervenuto, quando tale problematica è stata affrontata nell’ambito dei lavori della Commissione di cui sono membro-afferma Massimiliano Baldini, consigliere regionale Lega–. Ora, la proposta di legge è giunta in aula ed è lì che abbiamo ribadito le nostre forti perplessità -prosegue -. Puntare il dito sui camini come fonte primaria d’inquinamento è sbagliato. Il documento del Pd non può essere accolto: i sindaci non possono vestire i panni di sceriffi, e non si rovesci la colpa sui cittadini“.