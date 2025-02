“Sulle note di Puccini“, con Aci motori e cultura si incontrano a Lucca

L’Automobile Club Lucca, nell’ambito della promozione della cultura motoristica storica ed in coerenza con le direttive del Club Aci Storico, supporta con entusiasmo l’organizzazione del primo raduno dinamico “Sulle Note di Puccini”, gestito da New Lucca Corse ASD: un evento unico che unisce la passione per i motori alla cultura musicale del celebre compositore Giacomo Puccini. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Lucca, non sarà soltanto una competizione di precisione per auto storiche e moderne, ma anche un’occasione per celebrare il legame tra Puccini e il mondo dell’innovazione e della tecnologia, tratti distintivi del suo tempo.

Il raduno partirà oggi simbolicamente dall’ex Cavallerizza, in piazzale Giuseppe Verdi, sede della mostra “Il Manifesto”, dedicata proprio al Maestro Puccini. L’esposizione raccoglie 100 manifesti originali, tracciando un affascinante percorso grafico che non solo celebra l’opera lirica, ma racconta anche la storia del costume, della società e dell’industria italiana dell’epoca. In particolare stamani dalle 10 alle 12 sono in programma verifiche sportive e tecniche sempre all’ex Cavallerizza, dalle 12 alle 14 esposizione delle auto nel piazzale adiacente e visita alla mostra “Il Manifesto“, alle 14.30 partenza del raduno dinamico dalla Cavallerizza.

Il percorso del raduno attraverserà suggestive località come Villa Basilica, Boveglio, Bagni di Lucca, Pescaglia e Monsagrati, per poi fare ritorno a Lucca tra le 18.30 e le 19. Gli equipaggi affronteranno prove tecniche a sorpresa e saranno valutati per precisione e abilità. L’iniziativa rafforza il legame tra Puccini, il territorio lucchese e l’innovazione rappresentata dai motori, rendendo omaggio all’ingegno e alla creatività che il Maestro ha sempre incarnato. Un evento imperdibile per appassionati di motori e di cultura.