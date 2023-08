Sulle mura

Lucca Historiae Fest al taglio del nastro oggi alle 16 al Caffè delle Mura. Per tre giorni, fino al 6 agosto, la manifestazione voluta dall’amministrazione comunale per favorire la divulgazione della storia della città , vedrà le Mura urbane protagoniste di un viaggio nel tempo. L’attrazione principale sarà l’Orologio del Tempo, la ricostruzione storica multi-epoca che racconterà gli oltre 2000 anni della storia di Lucca attraverso un percorso multimediale sviluppato su nove baluardi. In più spettacoli sul baluardo San Frediano e spalti adiacenti, dove per due giorni si svolgeranno esibizioni degli sbandieratori, duelli equestri e maneschi, attività didattiche storiche e ricostruzione di vari accampamenti.