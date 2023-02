"Sulle foibe la sinistra non ha ancora fatto i conti Parlarne in modo fazioso non fa bene ai giovani"

Lido Fava (foto), capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, è stato per oltre 40 anni insegnante di Lettere e Storia in alcuni istituti cittadini. Il convegno sulle foibe con relatore Eric Gobetti e organizzato dall’Anpi, che ha radunato 500 studenti nell’auditorium di San Francesco non lo ha proprio digerito. "Un incontro inopportuno e fuorviante, organizzato con un noto scrittore della sinistra radicale che si è espresso su un argomento su cui la sinistra non ha ancora fatto i conti. I ragazzi dovrebbero essere lasciati liberi di farsi una opinione, ma nella circostanza è mancato del tutto un contraddittorio. Parlare di questa tematica in modo fazioso e mistificatorio non fa certo bene ai ragazzi. Del resto, l’Anpi non è nuova a simili iniziative, basta ricordare le targhe fatte affiggere negli istituti scolastici dove si condannano razzismo e nazismo, ma ci si guarda bene dal condannare i totalitarismi a partire dal comunismo. C’è una volontà di indottrinare i ragazzi con il beneplacito di alcuni dirigenti scolastici".

L’Anpi, però, riceve contributi anche dal Comune di Lucca. "La precedente amministrazione ha stanziato migliaia di euro a favore delle loro iniziative, con l’attuale amministrazione andrà diversamente e quei soldi saranno impiegati in altro modo". Il Provveditorato agli studi non era informato della vicenda. "E’ un altro aspetto molto grave, che Donatella Buonriposi non ne sapesse nulla. Sarebbe il caso che la questione venisse chiarita, mi pare ci siano troppi docenti che in modo superficiale se non strumentale non avessero chiaro chi era il relatore".

Altro aspetto che fa discutere: l’incontro è avvenuto nell’auditorium della Fondazione Cassa. "C’è stata molta superficialità anche da parte della Fondazione Cassa che ha aperto le proprie porte".