Sulle ali del Fumetto a Lucca con Comics e annullo filatelico

Domani e sabato, nell’ambito della mostra per i cento anni dell’Aeronautica Militare, Lucca Comics & Games organizza un week end dedicato al fumetto nel mondo dell’aviazione, ad ingresso libero e gratuito, realizzato in collaborazione con il Comune di Lucca, l’Aeronautica Militare e Lucca Crea. L’ex cavallerizza di piazzale Verdi, sede della prestigiosa mostra che ha caratterizzato il mese di settembre, ospiterà incontri e presentazioni a tema fumetto e volo, con tante divertenti attività dedicate, per grandi e piccoli, insieme ai protagonisti del mondo del fumetto.

Per due giorni alla mostra si potrà incontrare anche uno dei maestri della nona arte italiana: Alfredo Castelli, “padre” di Martin Mystère (edito da Bonelli) fumetto di grandissimo successo, pubblicato in tutta Europa e anche negli Usa, con uno spazio speciale dedicato anche al firma copie. L’autore, insieme a Pier Luigi Gaspa, ai piloti dell’Aeronautica e al giornalista Fabrizio Vincenti, domani alle 16.30, racconterà “L’evoluzione parallela di Aeronautica e fumetto”.

Sabato (alle 15.15) Alfredo Castelli insieme a Pier Luigi Gaspa, ai piloti dell’Aeronautica e al giornalista Fabrizio Vincenti, parlerà di “Avventure di aerei e piloti dalla realtà al fumetto”: quali che siano le sue imprese e le sue esperienze, a fumetti e nella vita reale nell’abitacolo di un aereo c’è sempre un uomo. Al termine degli incontri, sia venerdì che sabato, spazio a un firma copie speciale: per l’occasione, infatti, è stata realizzata una cartolina con un’immagine a fumetti dell’Aeronautica. Al mattino ci saranno anche laboratori dedicati alle scuole: insieme al disegnatore lucchese Riccardo Pieruccini che con “Guarda un robot che vola!” e con David Bigotti, in arte Bigo, con il suo “Il bosone rosso”.