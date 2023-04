Sul palco tra maschera e realtà

Tra le cose che abbiamo imparato, forse anche grazie

a Pirandello e alla sua teoria delle maschere, c’è la presa

di coscienza che ognuno di noi, sul palcoscenico come nella vita, indossi varie maschere: quella di studente, di amico, di figlio; alcuni quella del bullo o della vittima… o, ancora, dello spettatore.

Nel nostro spettacolo, ambientato in una realtà adolescenziale in cui prendono vita vari personaggi, alcuni

di noi hanno avuto difficoltà

a indossare la maschera

di ragazzi forti e spavaldi, essendo nella realtà timidi

ed introversi; altre volte

nella parte di spettatori indifferenti, tutti noi abbiamo dovuto assistere a scene in cui ragazzi venivano bullizzati senza agire.

In quei momenti, sul palco,

non eravamo noi stessi, o perlomeno solo in parte… Questo ci ha aperto gli occhi. Ci ha fatto capire quanto sia importante intervenire in prima persona, senza rimanere lì, immobili, spettatori inermi

che lasciano che il brutto accada…