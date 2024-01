Sul palco FiabaFobia di Arianna Safonov per ridere e pensare

Arianna Porcelli Safonov in FiabaFobia, sabato 27 gennaio alle 21.15 al Teatro Alfieri di Castelnuovo. Uno spettacolo di e con Arianna Porcelli Safonov, produzione Mismaonda. La risata è il linguaggio che serve per entrare dentro ad uno degli argomenti più attuali, impegnativi e meno discussi di questo momento storico: la paura come timone sociale. E non bastano le paurose proposte dai suggeritori mediatici: vogliamo di più! Ed anche grazie al clima di terrore mondiale ci spertichiamo in fobie personalizzate che ci percuotono con mille bastoni: dai serpenti, ai ragni, all’aereo, alle malattie veneree, ai batteri di ogni tipo che potrebbero aggredirci al tavolino del bar, dalla fobia degli uomini e delle donne con cui potremmo riprodurci a quella dell’acqua alta e molto altro di pauroso e di ridicolo che viene giustificato con “Scusa, è che c’ho la fobia!” Fiabafobia è una collana di racconti che indaga sulle fobie che accompagnano la nostra persona a volte per tutta la vita. Uno spettacolo che fa ridere e pensare. Sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere di pensare. Posto unico 14 euro.