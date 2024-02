"Successo strepitoso per lo spettacolo di Jonathan Canini a Lucca: aggiunta una seconda data al Teatro del Giglio"

Sono andati esauriti in prevendita i biglietti per lo spettacolo di Jonathan Canini “Vado a vivere con me”, stasera al Teatro del Giglio. Per venire incontro alle richieste del pubblico, è stata aggiunta una seconda data a Lucca, il 20 maggio, sempre al Teatro del Giglio.

I biglietti per questo nuovo appuntamento (posti numerati da 19 a 30 euro) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

“Vado a vivere con me” è l’esilarante spettacolo con cui il nuovo asso della comicità toscana sta inanellando, dal debutto dello scorso novembre, un sold out dietro l’altro.