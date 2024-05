"Successo record per Lions in piazza a Barga: oltre 400 visite specialistiche gratuite per la prevenzione"

Oltre 400 visite specialistiche gratuite per la prevenzione nell’ambito delle 18 diverse specializzazioni a disposizione della gente, grazie alla presenza in totale di 30 medici; numeri da record per il nono appuntamento di Lions in piazza che in queste settimane il Lions Club Garfagnana ha organizzato presso l’oratorio del Sacro Cuore di Barga.

Anche a Barga così come avvenuto in altre località della Valle del Serchio in questi anni, le visite effettuate hanno permesso in alcuni casi di individuare patologie su cui intervenire in tempo rapido, segno questo che l’iniziativa del Lions Garfagnana, come sottolineato dal presidente Emilio Maggiore, conferma l’obiettivo di incrementare la prevenzione e di dare la possibilità a tanta gente di poter effettuate visite specialistiche che magari a volte, per mancanza di tempo, lunghe liste di attesa ed anche problemi economici, si tralasciano.

Tanta la soddisfazione e l’orgoglio del Lions Club Garfagnana per questo “service” pienamente riuscito che si è avvalso della preziosa collaborazione di medici Lions e non, e dei volontari della Misericordia del Barghigiano, dell’Arciconfraternita di Misericordia di Barga e del Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga e con il sostegno anche del Comune di Barga oltre che della Propositura che grazie a don Stefano Serafini ha messo a disposizione l’area dell’Oratorio.

Luca Galeotti