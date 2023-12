Successo per la slitta di Babbo Natale nelle vie e nelle piazze del centro storico

Grande entusiasmo in centro storico per la bella iniziativa della Confartigianato in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, “Babbo Natale e la sua slitta”. Giunto in centro al seguito dei suoi elfi da Porta S. Maria, Babbo Natale con la sua slitta (nella foto) si è diretto verso S. Frediano dove ufficialmente iniziava il percorso che proseguendo verso via Fillungo lo avrebbe portato fino in Piazza Napoleone per un’antivigilia di Natale molto elettrizzante e coinvolgente. Durante il tragitto la Compagnia dei Balestrieri anticipava l’arrivo della slitta rullando i tamburi tra ali di folla entusiaste mentre i bambini si alternavano sulla slitta ad ogni sosta per poter stare accanto al loro idolo. Ad attenderli in piazza Napoleone un gruppo di animatori con costumi dei personaggi di Harry Potter pronti ad azionare le magie della famosa saga e a rendere ancora più magico questo Natale. L’evento si è concluso con la distribuzione dei regali e dolci ai bambini, compresa la possibilità di scattare una foto sulla slitta con Babbo Natale, che ha dato appuntamento ai bambini al prossimo anno. E di sicuro manterrà la parola.