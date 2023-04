Successo per Art Fair Batoni: “Fiera in crescita dimostra grande vitalità“

Bilancio positivo per la settima edizione del Lucca Art Fair, la fiera dell’arte moderna e contemporanea che ha portato in città eccezionali opere di grandi artisti internazionali del calibro di Haring, Schifano, De Chirico e Wharol, in mostra… ma anche in vendita. Promossa da T.O.E. con i patrocini del Comune di Lucca, Camera di Commercio e Confindustria Toscana Nord, Lucca Art Fair è l’unica realtà toscana e del centro Italia ad essere accreditata con 30 gallerie d’arte (di cui tre straniere) che si sono date appuntamento, raccogliendo le opere di oltre duecento artisti. “Questa edizione ha segnato una crescita importante sia in termini di visitatori che hanno superato quota tremila, che in termini di volumi d’affari – commenta il direttore Paolo Batoni -. Riporto la soddisfazione dei galleristi che hanno visto l’interesse del pubblico e hanno registrato un buon volume di vendite“.