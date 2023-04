Successo Giornate Fai di Primavera Oltre 2.300 visitatori nei 5 siti

Più di 2300 visitatori hanno preso parte alle Giornate FAI di Primavera 2023, presso i cinque siti allestiti dalla Delegazione Fai di Lucca guidata dal Capo Delegazione, architetto Lucilla Benvenuti. Grande risultato per la manifestazione di punta del Fondo per l’Ambiente Italiano sul nostro territorio, l’evento dedicato al patrimonio culturale e naturale lucchese ha aperto le porte della Chiesa di Santa Caterina – luogo del cuore FAI – esaltando la bellezza del sito con uno speciale concerto del tenore Claudio Sassetti andato sold out in pochi minuti Secondo sito predisposto a Lucca: il Museo dell’Antica Zecca di Lucca, grazie all’ospitalità e alla collaborazione del Presidente della Fondazione Antica Zecca di Lucca Alessandro Colombini, qui è intervenuto l’hair stylist delle stelle del cinema Gabriele Cipriani dando un’interessantissima dimostrazione di acconciatura nell’ambito della mostra temporanea allestita presso il Museo “L’eleganza di una Signora”. Infine, l’ultimo sito è rappresentato dall’Istituto Musicale Boccherini, con la cooperazione del presidente dell’istituto Maria Talarico che ha aperto la biblioteca per la prima volta agli esterni.

Nella zona di Bagni di Lucca, la delegazione ha dato vita ad un notevole percorso con l’apertura del casinò municipale e dei Bagni di Bernabò, tra gli aspetti maggiormente apprezzati dai visitatori sicuramente l’accoglienza in maschera e i giochi dell’antico casinò.

“E’ doveroso ringraziare per l’ottima riuscita delle Giornate FAI di Primavera - così la delegazione Fai di Lucca – il sindaco Mario Pardini e il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, l’assessore alla cultura e ai musei del Comune di Lucca Angela Mia Pisano soprattutto per la fiducia dimostrata nei nostri confronti ; il Presidente della Fondazione Antica Zecca Alessandro Colombini e il Presidente dell’Istituto Musicale Boccherini Maria Talarico per l’ospitalità; la Pro Loco di Bagni di Lucca, Ringraziamo i 50 volontari del Fai e i narratori che hanno accolto la marea di visitatori con il sorriso; i giovani del Leo Club Lucca che collaborano con la nostra delegazione da tempo e la Croce Rossa Italiana.

E non per ultima ringraziamo Rai 3 Toscana e il giornalista Francesco Tei con l’operatore Gherardo Miliani, per il servizio sui luoghi di Bagni di Lucca“.