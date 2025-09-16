Successo del mercatino dei libri “Un aiuto a ben 600 famiglie“

Volge al termine l’attività del mercatino dei libri usati organizzato dall’associazione lucchese "C.S.D.S. 2008 OdV", con il ritorno degli alunni in classe è il momento di stilare un primo bilancio dell’attività svolta nel corso di questi intensi mesi estivi nei quali le famiglie lucchesi hanno avuto la possibilità di accedere, con prezzi agevolati, ai libri di testo adottati dalle scuole locali e di rivendere il proprio usato. Un modello virtuoso e sostenibile, in espansione anche in altri territori italiani, che da anni permette di recuperare e dare nuova vita ai vecchi manuali, reimmettendoli all’interno del percorso scolastico o riciclandoli quando non più in corso e riutilizzabili da altri studenti.

L’associazione giovanile, ospitata negli spazi del Cantiere Giovani in via del Brennero 673, ha radicato nel corso degli anni la sua importante attività svolgendo un fondamentale servizio sociale di ammortamento economico dell’impennata significativa vissuta dai prezzi del materiale scolastico, aumenti che non hanno risparmiato nemmeno il prezzo di zaini, astucci e diari. Secondo le stime dell’Associazione Italiana Editori, nel 2025, mediamente l’esborso per i libri scolastici si attesta intorno ai 190 euro per le scuole medie, mentre sale a 279 euro per i licei, a 241 euro per gli istituti tecnici e a 167 euro per i professionali; con un aumento complessivo rispetto al 2024 dell’1,7% per le scuole medie e dell’1,8% per gli studenti degli istituti superiori. Un macigno sui bilanci familiari se consideriamo che, ad oggi, un intero ciclo scolastico costa circa 600 euro per le scuole medie e oltre i 1.200 per i figli che vanno alle superiori, per un aumento totale del 9% rispetto al 2019.

Con più di 600 nuclei familiari serviti da luglio, quasi 4.000 utenti registrati al portale online e 5.000 testi raccolti che hanno portato a saturazione la capacità di stoccaggio, il mercatino dei libri usati del Cantiere Giovani ha permesso alle famiglie di risparmiare il 50% sul prezzo di listino originale dei manuali scolastici nuovi, senza trattenere alcuna commissione, per un risparmio complessivo per le famiglie pari a 25.000 euro. Non resta che attendere il 19 settembre per la chiusura definitiva delle ultime prenotazioni, concludere gli ultimi acquisti e ritirare l’acconto versato. Ricavato e invenduto andranno invece ritirati dal 22 settembre al 26 settembre.

Andrea Falaschi