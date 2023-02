Su Youtube gli incontri promossi dalla Diocesi

Con il tempo di Quaresima, tornano gli appuntamenti online proposti dall’arcivescovo Paolo

Giulietti che si terranno ogni martedì alle ore 21 sul canale YouTube della Diocesi di Lucca. Questi incontri sono annunciati nella Lettera per Quaresima-Pasqua che l’Arcivescovo ha inviato alla comunità diocesana in questi giorni e il primo incontro si terrà martedì prossimo 28 febbraio.

L’iniziativa della Diocesi si intitola: "Signore da chi andremo? Il tesoro della fede" ed ha, come anche negli anni passati, un chiaro approfondimento su tematiche missionarie. Ecco il programma delle video-testimonianze.

Si parte martedì 28 febbraio alle ore 21, con la testimonianza di padre Sergio Macario Ofm (viceparroco a Nizza): "Il tesoro della fede in contesto di scristianizzazione". Martedì 7 marzo ore 21, sarà invece la volta della testimonianza di Luca Bianucci (missionario laico lucchese fidei donum in Brasile) che parlerà sul tema "Il tesoro della fede nel dilagare delle sette".

Martedì 14 marzo alle ore 21, è invece prevista la testimonianza di don Francesco De Luca (parroco a Scampia, Napoli) che affronterà il tema: "Il tesoro della fede nell’illegalità diffusa". Martedì 21 marzo ore 21 testimonianza di monsignor Paolo Bizzeti Sj (vescovo di Antiochia): "Il tesoro della fede tra le devastazioni del terremoto". Martedì 28 marzo ore 21 testimonianza di p. Roberto Castillo Tc "Il tesoro della fede nel contesto della persecuzione in Nicaragua".

Questi incontri, come evidenzia la Diocesi in una nota, oltre a far riflettere sull’attualità di un cristianesimo missionario in contesti a noi vicini, approfondiscono anche notizie di primissima attualità internazionale: basti pensare alle testimonianze di monsignor Paolo Bizzeti che coordina gli aiuti della Chiesa ai terremotati di Turchia e Siria, o alla testimonianza di religioso nicaraguense che parlerà della Chiesa perseguitata dal regime di quel Paese.

Ad ogni incontro in diretta sul canale YouTube della Diocesi lucchese sarà presente l’arcivescovo Paolo Giulietti e sarà anche possibile, per chi parteciperà in diretta, interloquire con i vari testimoni.