“Su Sistema Ambiente troppa fretta“

“Ci risiamo: di nuovo fretta, superficialità e approssimazione da parte dell’attuale maggioranza, che con poca serietà convoca un consiglio comunale sulla questione socio privato di Sistema Ambiente dimenticandosi, per l’ennesima volta, di coinvolgere l’opposizione”. Con queste parole i gruppi di centrosinistra in consiglio comunale - Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra Con - Sinistra civica Ecologista, Lucca Civica - Volt - Lucca è Popolare, Lucca è un grande noi, commentano le ultime vicende che coinvolgono l’amministrazione e Sistema Ambiente, in particolare il subentro del socio privato nella compagine aziendale. “Quella della vendita all’asta delle quote dell’ex socio privato fallito, Daneco, e del probabile e possibile subentro di Iren - spiegano - è un percorso iniziato con la precedente amministrazione che oggi arriva a conclusione grazie anche a un lavoro portato avanti negli anni passati dalla quasi totalità dei consiglieri che oggi compongono i gruppi di opposizione in consiglio comunale. Ecco perché il coinvolgimento della minoranza in questa partita - chiesto a più riprese da tutti noi - sarebbe stato semplicemente doveroso, oltre che rappresentare un modo corretto, trasparente e responsabile di agire“.