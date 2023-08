Su Rai Tre Toscana in onda l’anteprima della nuova edizione di LuccAutori

Andrà in onda sabato alle 7.30 su Rai Tre Toscana un’anteprima della 29ª edizione del festival LuccAutori, in programma a Lucca dal 16 settembre al 1 ottobre. Sarà il presidente del festival e del premio Racconti nella Rete, Demetrio Brandi, ad illustrare il programma generale della nuova edizione della rassegna letteraria. Saranno annunciati i venticinque vincitori del 22° premio Racconti nella Rete che arriveranno a Lucca provenienti da diverse regioni italiane. I loro racconti saranno pubblicati nell’antologia Racconti nella Rete 2023 edita da Castelvecchi. Saranno assegnati i premi della Fondazione Aidr - Italian Digital Revolution e del giornale umoristico Buduàr. Tra i numerosi ospiti, Marco Frittella, direttore Rai Libri, l’illustratrice Margherita Allegri e il giallista Diego Lama, protagonista di un incontro con gli studenti del liceo “Passaglia“. La giornata inaugurale del festival sarà sabato 16 settembre alla biblioteca Agorà con il corso di formazione per giornalisti dal titolo: Il dovere della buona scrittura, tra letteratura e giornalismo. Intervengono la docente e scrittrice Eleonora Sottili e Anna Benedetto, membro del consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Il festival organizzato da LuccAutori aps si avvale del sostegno del Comune.