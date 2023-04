Su 133 diplomati il 76% al lavoro entro 146 giorni

Vediamo i dati del Polo Tecnico-Tecnologico Fermi-Giorgi di Lucca. Il numero medio dei diplomati per anno ammonta a 133, l’indice di occupazione dei diplomati si attesta al 76%, con 146 giorni di attesa per il primo contratto significativo e una distanza tra casa e lavoro di 5 chilometri. Il contratto dei diplomati dopo due anni è, per il 64% permanente di apprendistato, per il 27,3% temporaneo e per l’8,7% permanente a tempo indeterminato. Performance nettamente migliori per il Fermi-Giorgi rispetto ad altre scuole dello stesso tipo della provincia con il 36% degli occupati che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni, il 6% hanno lavorato meno di sei mesi in due anni, il 21% lavorano e studiano all’università, il 31% studiano all’università e solo il 5% sono classificati tra disoccupati, NEET, estero e altra formazione. Bene anche le iscrizioni al liceo “Bio tech” che recentemente è stato diviso in due direzioni: una a vocazione ambientale e una più spiccatamente a vocazione “big data” e intelligenza artificiale. Tecnicamente si chiamano "curvatute", ed entrambe hanno visto un notevole aumento di iscrizioni.