Studio su spazi e logistica “Possibili novità in vista“

LUCCA

Il "To get there" del claim che è stato scelto per questa nuova edizione, può avere anche una meta più lontana, che porti la città di Lucca a valicare le sue stesse mura. Dare una chiave, un’impronta, un obiettivo internazionale al festival è ciò che ha in mente il sindaco Mario Pardini, che in qualità di ex presidente di Lucca Crea, conosce bene il potenziale e non può che non puntarci.

"Lucca Comics and Games è un appuntamento importante per qualsiasi amministrazione comunale, in particolare per me che - prima di essere sindaco - ho avuto la fortuna di vivere dall’interno come ex presidente questo grande evento internazionale – ha detto alla stampa Pardini, a margine della presentazione - E dico sempre che il primo cittadino è il primo responsabile di LC&G proprio per tutto il lavoro enorme che c’è dietro le quinte dello spettacolo che il mondo vede ogni anno".

"Sono consapevole anche del fatto che quando si parla di successo ed eccellenza non bisogna mai dare niente di scontato, anche se possiamo contare sulla sicurezza di un gruppo di persone molto affiatate, che porta avanti ogni volta con determinazione un lavoro immane. È per questo che voglio ringraziare tutto lo staff a nome di Lucca, una città proiettata sempre di più nel mondo e nel futuro grazie a Lucca Comics and Games, che il suo linguaggio riesce a parlare alle nuove generazioni (e non solo) nel linguaggio della cultura pop e trasmettere al mondo la storia ed i valori della nostra splendida città. Lucca non vede l’ora di arrivare a Novembre. La manifestazione ogni anno cresce e l’obiettivo è che cresca sempre di più a livello internazionale, non tanto di quantità e presenze perché i numeri sono già stratosferici, ma di qualità e di contenuti".

E la crescita potrebbe essere anche a livello logistico, di utilizzo degli spazi da parte del festival. "Sono allo studio alcune novità che potrebbero essere attivate già a partire da questa edizione – ha dichiarato il presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi – ma sono ancora in fase di discussione anche con i vari enti. Posso dire poco, se non che ci saranno novità anche da quel punto di vista".

T.Sc.