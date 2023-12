Studio sismico del territorio. Ecco i fondi

L’Unione Comuni Garfagnana ha ottenuto un finanziamento di 134 mila 300 euro dalla Regione Toscana per effettuare studi di microzonazione sismica in dieci Comuni e precisamente San Romano in Garfagnana, Castiglione, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Camporgiano, Fosciandora, Castelnuovo, Minucciano, Careggine e Fabbriche di Vergemoli. Gli studi dovranno essere cofinanziati per 23 mila 700 euro avendo ottenuto il più alto importo in graduatoria. Entro il mese di giugno è prevista l’indizione della gara per l’affidamento. L’obiettivo delle indagini è quello di ricavare un quadro geologico completo ed omogeneo delle criticità sismiche nelle varie zone del territorio.

Dino Magistrelli