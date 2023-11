Studio d’artista. Le sculture di Del Debbio

Inaugurata ieri la mostra “Le donne, l’arte, l’ispirazione. Giuseppe Del Debbio. Studio d’artista” al Palazzo delle Esposizioni in piazza san Martino. La bella retrospettiva dedicata all’artista lucchese sarà aperta al pubblico fino a domenica 10 dicembre, a ingresso libero, tutti giorni escluso il lunedì dalle ore 15 alle ore 19. L’esposizione delle opere del pittore e scultore è a cura di Alessandra Trabucchi ed è promossa dalla Fondazione Lucca Sviluppo e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca. Il progetto è condiviso con la famiglia e gli amici, vede il contributo del Comune di Capannori e il patrocinio del Comune di Lucca. L’evento inaugurale è stato realizzato con una collaborazione artistica del Liceo Musicale Passaglia di Lucca.

Del Debbio fa parte di quella abbastanza folta schiera di artisti lucchesi che si è imposto fuori della città natale, esponendo in Belgio e Germania, a Torino e a Firenze, dove per molti anni ha inegnato Plastica Ornamentale all’Accdemia delle Belle Arti. "In questa mostra c’è un percorso, una fase di maturazione dell’arte di Giuseppe – ha detto Lamberto Serafini, consigliere della Fondazione e amico dell’artista -. Ricordo una prima fase di ispirazione etrusca perché in quel momento studiava fortemente il soggetto. Poi c’è stata una evoluzione e nella mostra vediamo tutte le fasi, fatte di riflessioni profonde".

"E’ un progetto che abbiamo condiviso con la famiglia – ha aggiunto la consigliera Elena Cosimini – e alla quale ha contribuito anche Silvia Papini, studentessa dell’Università di Pisa che sta realizzando una tesi di laurea su Del Debbio. Nell’arco di questo mese faremo iniziative di approfondimento, la prima delle quali è giovedì 16 novembre alle 17, quando presenteremo il catalogo e faremo una visita guidata con la curatrice. L’opera “Gli amanti“ è stata invece posta nell’atrio del Comune di Capannori".

"Il femminile è il tema dominante, non banalizzato, anzi in un percorso che arriva alla sacralità – ha spiegato Trabucchi -. Nelle sue opere scultoree ci sono momenti ‘dietro le quinte’ e quotidiani che restituiscono la freschezza alla scultura, che non è lontana dalle case ma che può stare nelle case anche per i formati". In mostra anche opere pittoriche e alcuni disegni dell’artista.