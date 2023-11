Studenti più consapevoli con “GiovaniSì“

Un percorso informativo per le scuole della provincia, a tu per tu con circa 3mila studenti di diverse età e dei diversi indirizzi, mirato alla consapevolezza e all’informazione dei più giovani sui più svariati temi, a partire dagli organi di rappresentanza studentesca, come la Consulta provinciale degli studenti e il Parlamento regionale degli studenti, per finire alle opportunità post-diploma.

Questa è l’iniziativa che è stata portata avanti nella lucchesia da Giovanisì, il progetto della Regione per l’autonomia dei più giovani, e che ha coinvolto ben 8 istituti, per un totale di 14 scuole, in tutto il territorio provinciale, dalla Piana, alla Versilia fino in Garfagnana.

Un percorso a tappe che nasce con l’obiettivo di informare i giovani studenti sulla rappresentanza scolastica e sull’importanza di conoscere questo importante ruolo, in grado di insegnare valori importanti, quali la responsabilità, l’impegno e la costanza.

"Questo percorso nasce proprio dalla presa di consapevolezza che, nelle scuole di oggi, sono sempre meno gli studenti che si cimentano nella rappresentanza studentesca - commenta Alessandro Rosati, giovane coordinatore del progetto - . Ciò che manca è proprio l’informazione e la consapevolezza su questo ruolo, un incarico che risulta essere fondamentale soprattutto quando è necessario far emergere problematiche, esigenze e bisogni nei vari contesti studenteschi e non solo". Possibilità, informazione, crescita e futuro. Queste le parole chiave degli incontri del progetto, occasioni di scambio e confronto dove i ragazzi hanno avuto modo di parlare e di informarsi su altre tematiche altrettanto importanti, come le possibilità formative e lavorative a cui possono andare incontro dopo il diploma.

"Il feedback che abbiamo ricevuto dagli studenti è stato molto positivo - aggiunge Rosati - . Molti ragazzi ci hanno detto che, al termine dell’incontro, avrebbero preso in considerazione l’idea di candidarsi come rappresentanti. Inoltre, abbiamo colto l’occasione per parlare di futuro e opportunità".

Il progetto mira alla creazione di un gruppo di lavoro provinciale composto da studenti che vadano a rappresentare le diverse aree della provincia di Lucca, territorio eterogeneo e diversificato. In questo modo il gruppo può essere un punto di riferimento in grado di esternare le esigenze e le problematiche delle differenti aree coinvolte.

Giulia Alberigi