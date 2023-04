Studenti incontrano l’alpinista Bergamini Patto con la scuola della valle dell’Everest

Ogni anno, il 22 aprile, si celebra la Giornata mondiale della Terra, istituita per sensibilizzare le persone sui temi della sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta e aumentare la consapevolezza sul ruolo di ciascuno di noi nel prendersi cura dell’ambiente e della natura. E proprio nell’ottica di aumentare la coscienza ecologica dei più giovani, l’amministrazione comunale, grazie in particolare alla collaborazione fra gli assessori all’istruzione, all’ambiente, allo sport, al sociale e con il consigliere ai gemellaggi, ha organizzato per venerdì prossimo, 21 aprile, un incontro con un lucchese che ha vissuto e vive ognuna delle sue imprese a contatto diretto con la natura più selvaggia. Riccardo Bergamini, alpinista dei record, racconterà ai ragazzi delle scuole medie che aderiranno al progetto, i suoi viaggi. Modererà la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Donatella Buonriposi. “In questo modo – spiega l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – i ragazzi potranno cogliere aspetti interessanti del rispetto e della preparazione che l’uomo deve avere quando si trova ad affrontare viaggi a stretto contatto con la natura e in luoghi così distanti dal nostro vivere quotidiano“.