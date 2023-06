Studenti del Paladini, 5 anni in container, ricordi indelebili

Iacopo Nathan

Per qualcuno solo una scatola di plastica, per altri l’indelebile ricordo di cinque anni di scuola. Non sarà stato sicuramente facile per gli studenti del Paladini trascorrere tutto il liceo all’interno di prefabbricati posizionati in un parcheggio ma non per questo hanno rinunciato a vivere al massimo ogni momento. E poco importa se i loro ricordi non saranno legati alla biblioteca storica o al chiosco dell’ex convento. Perchè si dice che la casa è dove si trova il cuore e loro l’hanno lasciato all’interno di una manciata di cubi di alluminio, ben lontani dalle polemiche su dove e come sarebbero potuti essere spostati, concentrati a vivere davvero i “loro“ container.