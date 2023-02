Studenti del Majorana in marcia per la pace

E’ passato un anno, ieri, da quel 24 febbraio, il giorno in cui il presidente ucraino Zelensky si è rivolto al suo popolo con una breve ma incisiva dichiarazione che ha segnato un punto di svolta nella storia. Un messaggio che tutti noi ricordiamo bene e che è rimasto indelebile nelle nostre menti: l’Ucraina è stata attaccata dalla Russia. Da quel momento tutto è cambiato.

Ieri mattina, dopo un anno di scontri armati e bombardamenti, gli studenti del Liceo scientifico Majorana hanno fatto sentire la loro voce in una manifestazione per la pace. I giovani si sono recati a piedi fino a piazza Aldo Moro, di fronte al Comune di Capannori, per esprimere un messaggio di pace, tutti insieme, tra musiche e striscioni, uniti contro ogni forma di guerra e di violenza.

"Siamo scesi in piazza per esprimere forte e chiaro un messaggio di pace e libertà. Abbiamo creato dei cartelloni e degli striscioni e a scuola abbiamo seguito un programma che ci ha spiegato meglio in che cosa consistesse la guerra – dicono Lucrezia e Sabina, due giovani studentesse – Durante quest’anno abbiamo avuto paura della guerra, ci fa male pensare che molti ragazzi in Ucraina non possano vivere liberamente. Per noi è scontato essere liberi, uscire con i nostri amici o andare a scuola, ma non bisogna dimenticarci di chi, a causa della guerra, non può farlo". "Pace è uguale a giustizia", "Non esiste bomba pacifista", "Noi ripudiamo la guerra": questi sono solo alcuni dei messaggi impressi sugli striscioni creati dai ragazzi. E non sono solo questi pezzi di carta o di stoffa ad urlare al cielo queste parole, sono stati proprio i ragazzi, con la loro voce e i loro occhi, ad esprimere al meglio la loro speranza per un futuro migliore.

"Siamo contro qualsiasi forma di guerra. Il programma che abbiamo seguito a scuola e questa mattinata hanno fatto aumentare la nostra coscienza riguardo la guerra, abbiamo capito quanto essa influenzi il nostro modo di vivere quotidiano – dicono Paolo, Aurora, Alessio e Anna – Vogliamo far sì che non si smetta di parlare della guerra, le persone non si devono abituare a questa violenza. Siamo qui, a distanza di un anno, per dare la giusta importanza alla guerra in Ucraina e alle vittime che ogni giorno genera, anche se non la viviamo personalmente sulla nostra pelle".

La paura e l’incertezza verso il futuro sembrano essere un sentimento comune e diffuso tra i giovani ragazzi. "Visto che questa guerra coinvolge la Russia abbiamo paura che si generi una Terza Guerra Mondiale. Siamo abituati a studiare e a leggere sui libri di queste cose, pensare che la guerra è così vicina ci fa paura. Dobbiamo continuare a parlarne e informarci, anche se il tempo passa" aggiungono i ragazzi. "La scuola deve avere un ruolo importante e centrale quando si affrontano queste tematiche. È importante che se ne parli, sempre e non solo durante le lezioni" conclude Lorenzo, studente del liceo. Davanti al Comune di Capannori, i giovani studenti sono stati accolti da Francesco Cecchetti, assessore alla cultura e alle politiche educative, che si è unito a loro nel lanciare un messaggio forte e chiaro: "Viva la pace, stop alle armi". Parole chiare e importanti che dimostrano l’unione e la determinazione dei giovani nel creare un mondo più pacifico e solidale.

Giulia Alberigi