Studenti “a lezione“ dal sindaco Bonfanti

I ragazzi della classe quinta A della Scuola Primaria di Piegaio, hanno fatto visita al Palazzo Comunale di Pescaglia. Un appuntamento importante che gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Giacomo Puccini hanno voluto e pianificato al fine di arricchire il progetto di educazione civica, al fine di sensibilizzare e formare i cittadini del domani. Attraverso il contatto diretto con la “macchina” comunale, i ragazzi hanno potuto vivere e imparare il delicato lavoro dell’amministrazione comunale, il ruolo del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

Il sindaco Andrea Bonfanti, insieme al vice sindaco e assessore alla scuola Valerio Bianchi e agli altri amministratori presenti, hanno quindi accompagnato i ragazzi all’interno dei vari uffici. Ogni tappa è stata teatro di molte domande e curiosità rivolte dai ragazzi agli addetti degli uffici.

La visita è entrata nel vivo e gli alunni hanno preso posto nei banchi del consiglio comunale. Nei giorni precedenti, divisi in gruppi, avevano elaborato un proprio programma di proposte da rivolgere al sindaco. Le idee dei tre schieramenti sono poi state sottoposte a votazione; un’elezione scolastica che ha coinvolto anche le classi terza e quarta e che, dopo regolare scrutinio, ha proclamato un gruppo di maggioranza.

Alla presenza del sindaco e del presidente del consiglio Claudio Simi, ha quindi preso il via un vero e proprio consiglio comunale, dove la maggioranza e la minoranza della scuola si sono confrontate in un dibattito sentito, cercando una linea comune di proposte da presentare al Comune. "Una bellissima esperienza, sia per i ragazzi che per noi - dice il sindaco Bonfanti - una grande opportunità per far capire quanto sia importante il lavoro del Comune".