Striscia piomba alle Terme In decine per la troupe “E’ l’ora di riaprirle“

Chiara Squaglia, l’inviata di "Striscia la Notizia", ha scosso ieri la calma piatta degli stabilimenti termali. E’ arrivata in piazza di Bagni Caldi su ‘invito‘ del Circolo di FdI e della consigliera comunale, Annamaria Frigo, che ha coinvolto la popolare trasmissione di Mediaset, per meditare sul presente (disastroso) degli stabilimenti termali, chiusi da quasi tre anni, e la possibilità di un loro futuribile rilancio.

L’arrivo della troupe Mediaset, per la prima volta a Bagni di Lucca, ha ovviamente generato molta curiosità. Così, già in tarda mattianta (l’appuntamento era per le 13,30) in piazza a Bagni Caldi si erano assiepate numerose persone, tra semplici cittadini ed operatori turistici, che hanno risposto all’iniziativa di FdI.

La troupe, guidata da Squaglia, è giunta però a Bagni di Lucca in ritardo sul previsto e, dopo aver per primo intervistato il sindaco Paolo Michelini presso il comune, ha raggiunto la zona termale soltanto verso le 16,30 del pomeriggio.

Il che non ha impedito comunque di affrontare il tema della terme chiuse con i presenti.

"La chiusura degli stabilimenti – ha detto Ilario Cassai, gestore dell’Antico Caffè-Ristorante Del Sonno – ha impedito di avvalersi del bonus terme. Questo è stato di sicuro un danno economico per le attività turistico-ricettive. La scorsa settimana c’era stato il bellissimo servizio televisivo di Licia Colò, che decantava le bellezze di Bagni di Lucca e promuoveva le Terme. Quel servizio ha attratto visitatori dalla Toscana, giunti a Bagni di Lucca, per visitare le Terme, rimanendo delusi e sconcertati". Anna Paolinelli, del negozio di abbigliamento Due Punti" aggiunge: "Ci sono località nazionali che riescono a vendere bene il loto termalismo, possibile che a Bagni di Lucca dove abbiamo tante fonti naturali, siamo arrivati al punto della chiusura degli stabilimenti".

Poi è la volta di Vittorio Lapolla, l’ultimo gestore degli stabilimenti, proprietario dell’adiacente Albergo delle Terme, ritiene che a prendersi carico delle Terme in Italia dovrebbe essere per primo il Governo e dopo le istituzioni regionali e locali. "Un comune da solo - dice – non ce la può fare. In questi ultimi anni è mancato anche il confronto con l’amministrazione e, nonostante la volontà reciproca, non siamo riusciti a creare un tavolo per discutere una soluzione che impedisse la chiusura degli stabilimenti".

"Prima di tutto è stato un dispiacere - chiude Daniele Zerbini, geometra libero professionista – In Italia ce ne sono poche di Terme che stanno al passo con Bagni di Lucca, in particolare per la qualità e la vasta gamma di proprietà terapeutiche delle sue acque, dobbiamo trovare alla svelta un’adeguata alternativa per riaprire gli stabilimenti termali".

