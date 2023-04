"Striscia lo striscione" Cristiano Militello “inviato“ a Porcari

Cristiano Militello sarà a Porcari sabato 6 maggio e registrerà una puntata di "Striscia lo striscione", seguitissima rubrica del lunedì su "Striscia la Notizia", uno dei cavalli di battaglia più apprezzati del Tg satirico di Canale 5. La puntata andrà in onda lunedì 8 maggio e prenderà in esame la giornata di campionato della domenica e domanderà – con i soliti sketch e le gag proverbiali – ai porcaresi i loro pronostici. Militello (nella foto) però sarà anche ospite di "Cartacea", la rassegna sul secondo distretto cartario d’Europa e che non a caso si svolge a Porcari, la patria delle cartiere, alcune delle quali autentiche multinazionali. L’iniziativa è a cura della Fondazione Lazzareschi. Un settore, quello della carta, che oltre a connotare in modo pregnante Porcari e la sua comunità, rappresenta un’eccellenza industriale di carattere internazionale. Porcari è diventato un punto di riferimento anche per il settore meccanico e cartotecnico. Questa fiera nel 2022 si svolse a giugno. Stavolta si anticipa di circa un mese. Al suo interno un fitto programma di eventi che spazia tra storia, artigianato e molti altri temi. Ma. Ste.