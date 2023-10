Street art, laboratorio rivolto ai ragazzi

ALTOPASCIO

ll Comune di Altopascio protagonista di un progetto con la supervisione di Maupal, in arte Maurizio Pallotta. Uno dei più influenti street artist. Una sinergia che si è creata quando, durante l’estate, lo stesso Pallotta venne ad Altopascio per l’inaugurazione della mostra di Bansky. Conosciuto in tutto il Mondo, soprattutto dopo aver raffigurato il Papa in versione Supermana. Sarà lui, nei prossimi giorni, a tenere un laboratorio teorico-pratico in piazza della Magione e in sala Mediateca rivolto ai ragazzi e agli anziani, cui seguirà la realizzazione di un murales vero e proprio, capace di ripercorrere in immagini le peculiarità di Altopascio. L’opera sarà poi sistemata sull’immobile rigenerato di Spianate, che prenderà il posto della casa confiscata alla ‘ndrangheta.

Duplice l’obiettivo del progetto: da una parte si punta a coinvolgere il territorio, partendo proprio dai ragazzi, grazie anche a una collaborazione con lo Spazio Giovani, in un percorso creativo di alto livello; dall’altra riqualificare e rigenerare la cittadina mediante lo strumento dell’arte contemporanea e muraria, universalmente conosciuta e riconosciuta, accessibile a tutti. "Altopascio diventa sempre di più un luogo dove l’arte viene creata, realizzata e resa fruibile, il tutto mediante la stretta collaborazione con la cittadinanza – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio –. Utilizziamo l’arte come mezzo per portare bellezza e diffondere messaggi positivi".

A scrivere di lui sono il Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, The Guardian e molti altri giornali mondiali. Nel 2016 la rinomata rivista newyorkese ARTNET ha inserito MAUPAL nella classifica dei trenta street artist più influenti al mondo.

