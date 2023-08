"Strade provinciali sono pericolose" Tamagnini attacca la manutenzione

Del continuo malcontento manifestato da molti automobilisti, locali e non, che percorrendo le strade della Valle si trovano di fronte a una vegetazione florida che ormai ne ha invaso tratti importanti, si fa carico in queste ore il consigliere comunale di Castiglione di Garfagnana, anche esponente di Fratelli d’Italia e responsabile regionale Cultura Rurale, Roberto Tamagnini.

"Quest’anno abbiamo toccato il fondo – interviene –. Le strade provinciali si sono presentate nel periodo di maggior afflusso turistico in condizioni vergognose e pericolose. È sotto gli occhi di tutti lo stato di manutenzione delle strade in Garfagnana, basta vedere la strada principale che porta in Garfagnana; la via di Fondovalle è ormai diventata una giungla soprattutto nel tratto che collega il Ponte di Campia a Castelnuovo di Garfagnana. Una situazione pericolosa, con alberi che sporgono pericolosamente nella careggiata, in molti casi comprendo la visuale delle curve. La Fondovalle non è l’unica via che versa in condizioni di abbandono totale, basti pensare alle viabilità di collegamento tra la nostra Regione e l’Emilia Romagna, porta di accesso per molti turisti e non, come la SP 71 e la SP 72, una collega Campori con San Pellegrino in Alpe e l’altra Campori con il Passo delle Radici, due strade importanti, particolarmente rischiose per chi vi transita, soprattutto per i molti motociclisti che frequentano la mostra zona".

"Potrei continuare – aggiunge Tamagnini – nel lungo elenco di criticità viaria presenti in Garfagnana, ma mi limito a evidenziare le condizioni della SP 47, che collega Pontardeto con Villa Collemandina, della SP 49 che collega Poggio, nel Comune di Camporgiano, con il Comune di Careggine, la SP 13 che da Castelnuovo va a Isola Santa e continua per la Versilia. Anche qui le condizioni della manutenzione ordinaria sono allarmanti e non può bastare correre ai ripari con un taglio veloce fatto solo con automezzi". "La Garfagnana è definita "area interna", cioè disagiata, se non disgraziata aggiungerei, – conclude –. Da anni le piccole amministrazioni locali stanno lottando contro una situazione di abbandono, non solo di popolazione ma anche politico, il menefreghismo dei grandi enti verso la nostra terra è allarmate e sta causando la morte della Garfagnana, che resiste solo grazie al coraggio dei propri cittadini e di quelle amministrazioni locali che amano questa terra e non vogliono arrendersi".

Fiorella Corti