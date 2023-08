Strada provinciale 39, è polemica "Servono interventi per la viabilità"

Un piccolo incidente sulla strada provinciale 39 che conduce alla Grotta del Vento di Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, fortunatamente dalle conseguenze non gravi per i conducenti dei mezzi in transito, ha riacceso la discussione annosa sulle tante criticità esistenti in alcuni tratti utili al raggiungimento delle frazioni montane e sull’urgenza di trovare soluzione adeguate al loro superamento. Circolazione nel caos per almeno due ore, in attesa del l’arrivo di un carro attrezzi, con code, disagi e proteste degli automobilisti in attesa di raggiungere le agognate mete all’ombra delle Alpi Apuane o di godersi il fresco e le bellezze sotterranee della Grotta del Vento, nella quale alcuni di loro avevano prenotato una visita. I fatti in questione sono accaduti alla vigilia di Ferragosto, periodo particolare questo nel quale si riscontra annualmente un numero crescente di turisti, escursionisti e visitatori amanti della montagna, che scelgono di passare del tempo in queste aree. Sulla situazione didifficoltà è intervenuto anche il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, che nella sua analisi è stato perentorio.

"Questa è soltanto l’ennesima dimostrazione - ha detto - di quanto servano gli investimenti per adeguare la viabilità verso le frazioni montane".

Una riflessione del primo cittadino che si è allargata a un campo più generale di interventi necessari per una corretta circolazione sulle strade della Valle. "L’incidente e le sue conseguenze sul normale transito dei mezzi – ha spiegato – sono la dimostrazione di quanto sia necessario migliorare la viabilità provinciale affinché non ci siano più tratti a senso unico alternato". "Non voglio immaginare cosa sarebbe potuto succedere se fosse stato necessario l’intervento di un’ambulanza o di un mezzo dei vigili del fuoco. Le dimensioni attuali delle auto, che con il passare degli anni sono andate ad aumentare, necessitano di infrastrutture stradali adeguate ai cambiamenti. Vanno già in questa direzione – aggiunge – sia lo stanziamento della Regione di 400mila euro, al quale come comune di Fabbriche di Vergemoli ne abbiamo aggiunti altri 100mila, sempre per la viabilità minore, sia l’investimento da 700mila euro sul ponte del Fogliaio da parte della Provincia di Lucca. La viabilità provinciale che porta alla Grotta del Vento, in particolare, deve essere necessariamente rivista, partendo dall’adeguamento dall’entrata all’altezza dell’Arco di Gallicano, naturalmente prendendo in esame via via anche tutte le frazioni del territorio".

Fiorella Corti