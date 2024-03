Strada di Botri, avanti la polemica. Il comitato torna all’attacco: "Così non si difende il territorio"

Strada di Botri: il Comitato per la tutela della Val di Lima e Val Fegana plaude al sindaco di Barga Caterina Campani, che nel corso di un’intervista su Noi Tv ha dichiarato, testualmente che "il progetto contestato della strada forestale è stato presentato all’Unione dei Comuni dal Comune di Bagni di Lucca. "Il motivo per cui la Signora Campani non avrebbe dovuto dire la verità non può che sfuggirci, se non la semplice volontà di dire la verità". Da qui parte l’attacco del comitato agli amministratori di Bagni di Lucca: "Il Sindaco e gli Assessori con deleghe direttamente coinvolti in questo tipo di intervento, - si legge nel comunicato - hanno continuato imperterriti a raccontare menzogne, scaricando la loro, ora evidente, responsabilità su altre figure quali l’Unione dei Comuni o nascondendosi dietro l’impossibilità di poter fare qualcosa per impedire lo scempio che stava e che tutt’ora sta avvenendo". "In realtà - aggiunge la nota - la responsabilità prima e fondamentale è stata proprio la loro, dell’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, espressa nella volontà di voler attuare un progetto di costruzione di una strada a pochissima distanza dalla Riserva Naturale dell’Orrido di Botri. Un progetto che ha calpestato e distrutto un sentiero storico simbolo della tradizione, storia e cultura dei cittadini di Bagni di Lucca".

"La volontà di voler realizzare una strada in quei luoghi – prosegue il comitato - è quanto di più lontano dai doveri di difendere il territorio, soprattutto dopo che l’iter progettuale e quello delle sue autorizzazioni, di fatto evidenziava la completa inutilità dell’opera, non avendo essa né utilità nell’antincendio, né come fine della utilizzazione dei boschi".

E poi le critiche esplicitate: "Il comportamento del Vice Sindaco Pacini si è dimostrato incompatibile. L’Assessore all’Ambiente Priscilla Valentino ha omesso di difendere un patrimonio naturalistico, paesaggistico ed ambientale di enorme valore, mentre avrebbe dovuto vigilare. Per 10 mesi il primo cittadino Paolo Michelini ha disatteso le giuste istanze del Comitato nei fatti appoggiando l’operato di chi stava ferendo a morte un ecosistema simbolo della Toscana".

Marco Nicoli