Strada di Botri, ancora polemiche "La modernità non rovini la natura"

Continua a tener banco la vicenda della strada forestale all’Orrido di Botri, progetto dell’Unione dei comuni della Media Valle. Sulla questione, che ha sollevato una serie di proteste di associazioni e comitati cittadini del territorio, prendono posizione anche Vittorio Fantozzi e Annamaria Frigo, rispettivamente consigliere regionale e consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "La modernità - affermano i due -non vada a scapito del delicato ecosistema creatosi intorno all’Orrido! Bagni di Lucca si trova ancora una volta a essere penalizzata per mancanza di chiarezza sugli effettivi interventi". Fantozzi e Frigo ricordano che "i comitati dei cittadini presenti sul territorio si sono nuovamente mobilitati (come già fecero nel 2019) sul tema della ristrutturazione della strada di Botri che, secondo il progetto dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, prevede la realizzazione di una strada forestale sopra la riserva naturalistica di Botri, che si sviluppa attorno alla nota gola calcarea dell’Orrido. La strada in questione – aggiungono - è al confine tra il Comune di Bagni di Lucca e quello di Coreglia Antelminelli. Il progetto prevede la costruzione di una strada forestale che andrebbe a sostituire un sentiero esistente, che ha sicuramente, viste le continue frane, bisogno di una manutenzione straordinaria, ma non di un ampliamento o di una sostituzione".

"L’Unione dei Comuni - continuano i due esponenti di FDI - motiva il progetto legandolo alle esigenze di prevenzione degli incendi. Ma se questa fosse la ragione, non occorrerebbe realizzare una nuova strada, bensì semplicemente riparare quella esistente, eliminare frane, ed eventualmente costruire a monte una vasca di riempimento o un bacino per raccogliere le acque che possono servire in caso di incendi.

I due comitati attivi, il Comitato cittadini per la Via Ducale e il Comitato tutela ambiente montano e biodiversità Val Fegana e Val Di Lima, temono che l’intervento progettato dall’Unione dei Comuni, e per il quale esiste un finanziamento, stravolga un sentiero importante e ricco di storia, la via Ducale. Questo perché si andrebbe ad intervenire su un ambiente assai fragile, con un impatto notevole sulle ricchezze faunistiche della riserva che comunque è zona protetta".

Marco Nicoli