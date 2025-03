Strada di accesso alla Torretta. A giorni i lavori

Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori per la rimozione dei detriti dalla strada di accesso alla Torretta e dal secondo tratto di via Torre, dopo lo smottamento causato dalle forti piogge del 13 e 14 febbraio. L’amministrazione comunale ha disposto un intervento urgente per ripristinare pienamente la viabilità e garantire la sicurezza della circolazione.

Le precipitazioni hanno provocato infatti piccole frane e accumuli di materiale lungo via Torre, rendendo difficoltoso il percorso per salire in collina. Per risolvere l’emergenza, il Comune ha affidato l’intervento alla ditta Toscana Scavi, per un costo complessivo di 3362,32 euro. Così il sindaco Fornaciari: "La Torretta è un luogo simbolo per Porcari, un punto di riferimento identitario e paesaggistico per la nostra comunità". L’operazione sarà avviata a breve, non appena le condizioni meteo si saranno stabilizzate.

