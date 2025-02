Strada dell’Orecchiella. Aperto il primo lotto

Rinasce la strada dell’Orecchiella nei comuni di San Romano e Villa Collemandina. Ieri il presidente Eugenio Giani, insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, è tornato in Garfagnana, nel cuore del Parco naturale, accolto dalla sindaca di San Romano, Raffaella Mariani, per vedere la conclusione dei lavori del primo lotto della strada. Un tratto rimesso in sicurezza e allargato per consentire una maggiore funzionalità e fruibilità del percorso. Presenti anche i sindaci di Villa Collemandina, Francesco Pioli, e di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, oltre ai tecnici responsabili del progetto.

L’importo complessivo stanziato dalla Regione Toscana è di 2 milioni e 200mila euro e riguarda dodici chilometri di percorso fino a Caprignana. Il secondo lotto dei lavori per i restanti sei, è già a gara. Il rifacimento di questo tratto importante della viabilità in Garfagnana è stato reso possibile grazie all’accordo approvato dalla Giunta di Palazzo Strozzi Sacrati tra la Regione e i Comuni di San Romano in e Villa Collemandina.

"È nostra volontà - ha sottolineato l’assessore Baccelli - migliorare la viabilità in quest’area di grande valore ambientale e paesaggistico". "Davvero importante la presenza del presidente Giani – ha detto la sindaca Mariani - così come lo sono gli impegni che ha rinnovato nei confronti nei nostri Comuni". "Ringrazio il presidente e la Regione anche per il progetto PINQuA - conclude il sindaco Pioli - grazie al quale abbiamo ottenuto due finanziamenti per realizzare opere per la nostra comunità".