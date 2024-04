Strada a Nave intitolata a Pertini: "Invitiamo Mattarella alla cerimonia"

"Tutti insieme, l’amministrazione comunale nella sua interezza, invitiamo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare la strada che sarà dedicata a Sandro Pertini a Lucca: la proposta arriva dal consigliere di opposizione Daniele Bianucci, all’indomani della decisione di intitolare una strada a Nave all’ex presidente della Repubblica. Per Bianucci, l’occasione può essere un momento di festa, in cui l’intera città possa riconoscersi nei valori condivisi della nostra Costituzione. "Ringrazio i componenti della commissione toponomastica del Comune - scrive Bianucci - che hanno scelto di accogliere la nostra proposta e di sanare così la ferita che si era creata coi ben noti fatti accaduti in Consiglio comunale - prosegue Bianucci - . Al di là di tutte le polemiche, e delle tante scuse che di fronte al clamore addirittura internazionale i protagonisti della bocciatura hanno addotto, la decisione della commissione conferma che quanto avevamo chiesto con la nostra mozione era giusto: è necessario, importante e urgente, dedicare un luogo di Lucca alla memoria di Pertini". "Non entriamo naturalmente nel merito dell’arteria selezionata dalla commissione, e rispettiamo a pieno la scelta di aver individuato la nuova strada di Nave, tra la rotatoria di via Sarzanese a via dei Sillori - aggiunge Bianucci - . Ci importa invece molto che il momento dell’intitolazione rappresenti un’occasione autentica di unità della nostra comunità: perché, nella sua vita, Pertini ha rappresentato al massimo livello le istituzioni repubblicane". Proprio per questo, ecco la proposta.

"Avanziamo adesso, in primis al sindaco, e quindi poi a tutti i consiglieri e agli assessori - conclude - la proposta di invitare a Lucca il suo successore, Sergio Mattarella, alla cerimonia che si svolgerà per l’intitolazione della strada: e ci piacerebbe che l’invito al presidente della Repubblica fosse rivolto in maniera unanime da tutti i gruppi consiliari presenti a Palazzo Santini, dando in tal senso mandato al primo cittadino in maniera condivisa. Perché sia chiaro finalmente come la dedica della strada a Pertini non sia stato un qualcosa di estorto, ma semmai una felice intuizione che dà forza alla vita democratica della nostra città e valorizza il patrimonio dei nostri valori condivisi".

Fab. Vinc.