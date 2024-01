“Storie in circolo“. Formati 10 volontari

Nell’ambito del progetto "Storie in circolo. Dalla memoria al digitale - generazioni insieme per vivere nel territorio", ideato e organizzato da La Giubba Aps di Piazza al Serchio, in collaborazione con la Compagnia Il Giunco di Giuncugnano, attraverso la formazione sulle attività di interazione col territorio tipiche del Museo italiano dell’immaginario folklorico, sono stati formati dieci giovani volontari, di età compresa fra i 16 e i 35 anni, per diventare esperti di metodologie della ricerca antropologica e della raccolta delle testimonianze orali, grazie a interviste agli anziani, trascrizioni, catalogazioni e digitalizzazioni. I dieci giovani sono Marco Borghesi di Nicciano di Piazza al Serchio, Martina Romei di Piazza al Serchio, Sharon Tofanelli di Lucca, Claudia Scatena di Capannori, Lorenzo Bertoncini di Minucciano, Margherita Ventura di Firenze, Asia Guazzelli di Piazza al Serchio, Jody Grottino di Viareggio, Matteo Fontanini di Giuncugnano, Alessandro Nesti di Prato, Luca Giannotti di Camporgiano.