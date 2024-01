Storie del nostro tempo. E’ il libro di Franco Cerri che si presenta oggi

Questa sera alle ore 18.30, nella Sala Pardi del Polo Culturale Artèmisia di Tassignano si terrà la presentazione del libro di Franco Cerri ‘Storie del nostro tempo. Leggi, rifletti e sorridi’ (Edizioni Dottrinari) promossa dall’amministrazione comunale. Alla presentazione interverranno Alberto Tomasi e Paolo Mandoli. In programma letture a cura di Sara Franceschi e Dimitri Galli Rohl. Nel libro di Franco Cerri sono raccolte alcune storie e modi particolari di vivere del nostro tempo, sia nella società civile che nella comunità ecclesiale, con l’invito al lettore ‘di leggere, riflettere e sorridere… nonostante tutto!’. Quindi storie che che non passano mai, che ci raccontano di noi, come eravamo, e che ci fanno piacevolmente sorridere. Un’occasione per ritrovare quello che faceva parte del nostro passato e che probabilmente vale la pena riscoprire e recuperare. All’incontro di oggi ad Artemisia sarà presente l’autore, Franco Cerri.