Storia e tradizione Festival "L’arte del Pellegrino"

Il pellegrino, un viaggiatore che – da solo o accompagnato – sceglie di intraprendere un viaggio, la maggior parte delle volte con carattere spirituale, a piedi e a contatto con la natura. Anche oggi – ultimo giorno – Lucca si trasforma nella città dei cammini e dei pellegrini con la seconda edizione del festival "L’arte del Pellegrino", le quattro giornate all’insegna della cultura, del cammino e della storia, festival iniziato sabato scorso.

Una serie di incontri, dibattiti ed eventi sull’arte del pellegrinaggio, sulle condizioni dei percorsi esistenti e sulle caratteristiche di quelli nuovi, il tutto accompagnato da tavole rotonde, presentazioni di libri, pittura e poesia sul cammino spirituale del pellegrino. Il Festival si tiene nella casermetta dell’Antica Zecca e in piazzale Verdi e vede la partecipazione di esperti, appassionati, associazioni e, ovviamente, degli stessi pellegrini. "Torniamo quest’anno con una seconda edizione ricca di eventi e di appuntamenti. Questo Festival è un’occasione di incontro, di dialogo e di relazione tra coloro che fanno parte del mondo del pellegrinaggio - spiega Edoardo Puccetti, presidente dell’associazione “Le vie del Volto Santo“, una delle promotrici del Festival - . Nel calendario non mancano ovviamente i cenni alla storia e alla cultura del pellegrinaggio nella nostra città, con riferimenti anche alla via Francigena e al nuovo cammino del Volto Santo".

Proprio questo nuovo cammino del Volto Santo è stato il protagonista di uno degli incontri di approfondimento del Festival: ieri alle 16.30 infatti, lo stesso Edoardo Puccetti ha presentato questo nuovo cammino spirituale, un percorso che parte da Punta Corvo, in Liguria, e che termina a Lucca, la città del Volto Santo.

Un cammino interregionale e spirituale che si immerge nei paesaggi della collina, arriva fino a Carrara per poi dirigersi fino a Massa e, infine, immettersi nella via Francigena. Sono molti e diversi gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero e gratuito.

La manifestazione è stata inaugurata sabato nel primo pomeriggio, con un grande spettacolo di apertura degli Sbandieratori e dei Musici Città di Lucca, a cui ha partecipato anche Monsignor Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca. L’Arte del Pellegrino Festival è promosso dall’associazione "Il Sogno di Costantino OdV" in collaborazione con la Fondazione Antica Zecca di Lucca, Promo Terr e Unione cattolica artisti italiani. L’iniziativa è sostenuta quest’anno dal Comune di Lucca e inserita nel calendario “Vivi Lucca“.

Protagonista del Festival sarà Feder.Cammini, associazione che racchiude diversi cammini associati in tutta Italia, e che sarà presente alla manifestazione con uno stand informativo. Il programma completo del Festival è disponibile online.

Giulia Alberigi