Stop violenza di genere. Una nuova panchina rossa: "Segnale forte dei giovani"

E’ frutto di un progetto di Peer education (educazione tra pari) sostenuto dall’istituto scolastico ISI Garfagnana e dall’Azienda USL Toscana nord ovest il progetto che ha portato all’inaugurazione all’esterno della scuola in via XX Aprile di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e del vuoto lasciato dalle vittime. L’impegno e la collaborazione dell’Asl all’iniziativa si è concretizzata attraverso la struttura di Educazione e promozione della Salute. Il progetto, promosso dagli studenti, è stato sostenuto dalla dirigente scolastica Mila Berchiolli e dai docenti dell’istituto ISI Garfagnana. La panchina rossa realizzata in legno dal nonno di una studentessa e colorata dagli stessi ragazzi è stata collocata all’esterno della scuola in una posizione ben visibile anche da tutta la popolazione.

Per l’Azienda Usl Toscana nord ovest erano presenti le operatrici della struttura di Educazione e promozione della Salute. Insieme alla dirigente scolastica Berchiolli, Maria Rosaria D’Urzo, che coordina gli studenti per questi progetti, il vice sindaco di Castelnuovo Chiara Bechelli, il consigliere provinciale e sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari, la presidente delle Pari opportunità del Comune di Castelnuovo Gabriella Tolaini e di Valentina Folegnani, rappresentante del Centro antiviolenza "Non ti scordar di Te". La voce della Commissione Parità di genere è stata portata dalla rappresentante degli studenti Beatrice Santi, che ha letto un messaggio della referente, la docente Brunella Bertoni, sottolineando l’importanza di combattere la violenza di genere. Questo progetto di peer education promuove il protagonismo giovanile. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere il benessere degli studenti e degli insegnanti, contrastando fenomeni conseguenti al disagio quali bullismo, dipendenze, violenza. La finalità è quella di formare i giovani peer educator, che potranno diffondere messaggi relazionali e su sani stili di vita ai loro compagni. Il punto di forza di questa azione consiste nel fatto che a proporre iniziative di riflessione per i ragazzi siano i loro coetanei, che li possono coinvolgere in modo più incisivo.

"Questa giornata - ha sottolineato la dirigente Mila Berchiolli - rappresenta un segnale forte lanciato dai giovani, che hanno fortemente voluto e lavorato per questa panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere e segnale di speranza per i futuri adulti e di sensibilizzazione per tutta la popolazione".

Dino Magistrelli